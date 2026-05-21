Preziosi | Il digitale svuota il senso della comunicazione

Un esperto ha commentato che l’avanzamento digitale sta influenzando il modo in cui si comunica, sottolineando come la rapidità delle informazioni possa ridurre la profondità e il significato delle notizie. Ha inoltre evidenziato che la lingua italiana offre una protezione maggiore contro alcuni meccanismi di manipolazione, rispetto ad altre lingue. La discussione si concentra sulle conseguenze di questa evoluzione nel panorama comunicativo e sulle caratteristiche linguistiche che possono tutelare meglio l’informazione.

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