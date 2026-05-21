Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. La puntata è andata in onda nel primo pomeriggio e si può recuperare attraverso la replica disponibile sui canali ufficiali della rete o sul sito web di Mediaset. Gli spettatori interessati possono consultare anche le piattaforme di streaming ufficiali per rivedere le puntate registrate.

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Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 21 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 21 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Uomini e Donne, Trono Over - Edoardo lascia il programma dopo una segnalazione 5,3 GB caricati in un pomeriggio reddit