Una scossa di magnitudo 6.1 è stata registrata nella regione di Ica, in Perù, causando almeno 30 feriti e danni diffusi alle strutture. Le infrastrutture universitarie della zona hanno subito danni significativi, con alcune strutture che hanno riportato crepe e parziali crolli. La posizione geografica di Ica, sovrastata dalla placca di Nazca, contribuisce alla sua elevata vulnerabilità sismica. Le autorità stanno valutando l'entità dei danni e le misure di sicurezza da adottare nelle prossime ore.

? Domande chiave Come hanno reagito le infrastrutture universitarie alla scossa di 6.1?. Perché la placca di Nazca rende Ica così vulnerabile?. Chi sono i feriti tra le forze dell'ordine coinvolte?. Quali strade sono rimaste bloccate dalle frane dopo il sisma?.? In Breve 30 feriti totali tra cui 27 agenti di polizia con contusioni.. Danni strutturali a un cimitario e al tetto di un'università locale.. Frane e massi bloccano le strade nella regione di Ica.. Replica di magnitudo 4.1 registrata alle ore 17:18 dopo la scossa principale.. Un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito la costa meridionale del Perù nella regione di Ica, provocando circa 30 feriti e ingenti danni strutturali in diverse aree della zona interessata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perù, scossa di 6.1 a Ica: 30 feriti e danni strutturali diffusi

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