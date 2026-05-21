Si è chiusa con la puntata finale di martedì 19 maggio la stagione del Grande Fratello Vip che ha segnato il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del reality di Canale 5. Al termine della serata, il verdetto ha premiato Alessandra Mussolini, che ha avuto la meglio su Antonella Elia nello scontro conclusivo. Prima della proclamazione, la diretta ha seguito la consueta scaletta della finale: saluti, bilanci personali e momenti dedicati agli affetti. I finalisti hanno rivissuto le tappe principali del percorso nella Casa e hanno incontrato alcune persone significative della loro vita, in una sequenza di sorprese costruite dagli autori. Tra i passaggi centrali della puntata, particolare spazio è stato riservato ad Adriana Volpe, arrivata fino all’ultimo atto del programma. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perdonatemi tutti, devo farlo”. Adriana Volpe drastica dopo il GF Vip, l’annuncio

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