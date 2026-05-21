In una recente discussione, si è parlato della prassi di affidare lavori sotto soglia senza bandi pubblici, una questione che coinvolge spesso enti pubblici e imprese private. In alcuni casi, i rappresentanti delle amministrazioni hanno avuto contatti diretti con aziende per accordi di piccole forniture o servizi, senza ricorrere alle procedure di gara previste dalla normativa. Questa modalità di affidamento solleva domande sulla trasparenza e sulla correttezza delle procedure di assegnazione.

TERNI "E’ normale che il presidente della Provincia tratti privatamente con un imprenditore (per la compravendita dell’Orvietana ndr) e, negli stessi giorni, la Provincia che lui presiede affidi direttamente lavori pubblici all’impresa dello stesso imprenditore? – così in un post Daniele Pica (foto), coordinatore provinciale del M5S – Perché se il fabbisogno complessivo (della messa in sicurezza della strada provinciale Bagnorese ndr) era stimato in 1,5 milioni è stato affidato direttamente proprio un pezzo da 137mila euro? E’ normale che a fronte di un fabbisogno complessivo da 1,5 milioni di euro venga affidato direttamente proprio un pezzo da 137mila euro, appena sotto soglia?" "L’importo dei lavori affidati – continua Pica – è di 137. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Perché un appalto sotto-soglia?"

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Subappalto o subaffidamento - Distinzione

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