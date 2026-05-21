Pensioni a giugno 2026 scattano gli aumenti Chi avrà i cedolini più ricchi

A partire da giugno 2026, alcuni pensionati riceveranno importi più elevati nelle loro pensioni. La modifica riguarda un segmento specifico di beneficiari, che vedranno aumenti nei cedolini mensili. La variazione entrerà in vigore con i pagamenti di giugno e riguarda persone con determinate condizioni contributive e di anzianità. La decisione è stata annunciata nelle settimane scorse e si applica a chi rientra nei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

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