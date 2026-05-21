Pensioni a giugno 2026 scattano gli aumenti Chi avrà i cedolini più ricchi
A partire da giugno 2026, alcuni pensionati riceveranno importi più elevati nelle loro pensioni. La modifica riguarda un segmento specifico di beneficiari, che vedranno aumenti nei cedolini mensili. La variazione entrerà in vigore con i pagamenti di giugno e riguarda persone con determinate condizioni contributive e di anzianità. La decisione è stata annunciata nelle settimane scorse e si applica a chi rientra nei criteri stabiliti dalla normativa vigente.
Roma, 21 maggio 2026 – Un mese di giugno decisamente più ricco per le tasche di una particolare platea di pensionati. Con il prossimo cedolino, l'Inps farà scattare i tanto attesi aumenti legati alla rivalutazione dell' assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Non si tratterà solo di un adeguamento mensile: i beneficiari riceveranno in un'unica soluzione anche il pagamento retroattivo delle somme non percepite dall'inizio dell'anno. Il restyling della misura porta la firma dell'ultima legge di Bilancio (la numero 199 del 30 dicembre 2025). Con i commi da 922 a 924 dell'articolo 1, il governo ha modificato la storica normativa del 2002 per ridisegnare i tetti dei sussidi destinati a chi ha subito gravi menomazioni in servizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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