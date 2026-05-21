I dirigenti di Mediaset stanno preparando i palinsesti per la prossima stagione di Canale 5, con un focus su tre nuovi reality che saranno trasmessi nel corso dei prossimi mesi. È confermata la presenza di Ilary Blasi nel calendario dei programmi, anche se non sono stati ancora svelati dettagli precisi sulle date di messa in onda. La rete sta lavorando per definire le collocazioni e le fasce orarie dei vari appuntamenti televisivi.

Roma, 21 maggio 2026 – I vertici di Mediaset starebbero definendo le linee guida per la programmazione della prossima stagione di Canale 5. Sulla scia delle buone performance d'ascolto registrate quest'anno, i reality show dovrebbero mantenere un ruolo centrale nel palinsesto dell'ammiraglia. Nei piani dei dirigenti di Cologno Monzese si profilerebbe una strategia che da un lato confermerebbe i principali volti della rete e dall'altro potrebbe introdurre modifiche strutturali ad alcuni storici format dell'azienda. Grande Fratello Vip: un successo per Ilary Blasi. La recente chiusura dell'edizione 2026 del Grande Fratello Vip ha lasciato il segno, registrando ascolti che hanno soddisfatto i piani alti di Cologno Monzese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Palinsesti Mediaset, i piani per Canale 5: tris di reality e Ilary Blasi confermata

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