osservatorio mondo le notizie in breve

Secondo le ultime previsioni, quest'anno circa il 30% delle automobili vendute nel mondo saranno di tipo elettrico. Questa crescita si riscontra a livello globale, con un aumento delle vendite di veicoli a zero emissioni rispetto agli anni precedenti. Le statistiche indicano che il mercato delle auto elettriche sta crescendo più rapidamente rispetto ai modelli tradizionali a motore a combustione interna. La tendenza si nota in diversi paesi e regioni, contribuendo a modificare le dinamiche del settore automobilistico.

Le previsioni dicono che circa il 30% delle automobili vendute quest’anno nel mondo saranno elettriche. Un aumento straordinario anche se paragonato all’anno precedente (erano al 25% nel 2025). Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia di tratta di una crescita molto più rapida del previsto. Le vendite record, infatti, sono state registrate in quasi 100 paesi e la crisi energetica dovuta al conflitto in Iran potrebbe incrementare le vendite nei mercati più importanti. Nel 2025 le vendite di auto elettriche hanno superato i 20 milioni (un quarto del totale a livello mondiale). In termini di produzione, le fabbriche cinesi garantiscono il 60% di «pezzi» venduti in tutto il mondo, quelle europee e nordamericane sono ferme al 15%. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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