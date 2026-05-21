Mancano undici giorni all’inizio di giugno 2026, un mese che si distingue per alcuni eventi astrologici significativi. Giove si sposta nel segno del Leone, mentre Chirone ritorna nel Toro dopo quasi mezzo secolo. Questi cambiamenti rappresentano novità nel movimento dei pianeti, influenzando le posizioni degli astri rispetto ai segni zodiacali. Fino all’arrivo di giugno, l’attenzione resta puntata su queste due transizioni, che si verificano in un momento di particolare interesse astrologico.

Mancano undici giorni a giugno, e il mese che si avvicina non somiglia a nessun altro del 2026. Due pianeti tornano a casa: il 19 Chirone entra in Toro per la prima volta dal 1977 e apre un ciclo di otto anni sul corpo, sul valore di sé, sulla sicurezza materiale; il 30 Giove lascia il Cancro per il Leone, dove resterà fino al luglio 2027 — diciotto mesi di stagione creativa. Tra le due soglie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in Toro dopo 49 anni

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OROSCOPO EVOLUTIVO 2026 BILANCIA AMORE, LAVORO, CRESCITA

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