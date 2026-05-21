Oroscopo 21 maggio | tensioni per lo Scorpione e sfide finanziarie

Il 21 maggio porta tensioni per lo Scorpione, che potrebbe trovarsi a dover affrontare le conseguenze di un acquisto impulsivo che incide sul bilancio. L’Ariete, invece, può usare il proprio intuito per prendere decisioni legate alla casa, affrontando eventuali sfide quotidiane. Sono indicati cambiamenti e scelte importanti, mentre alcuni segnali devono fare attenzione a non agire d’impulso, per evitare di compromettere gli obiettivi finanziari e personali.

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