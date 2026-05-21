OH Leuven-Genk sabato 23 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Notizia in breve

Il Genk, che ha subito una sconfitta interna contro l’Anversa, si prepara a giocare in trasferta contro l’OH Leuven. La squadra deve vincere per mantenere le speranze di qualificazione e attendere risultati favorevoli nel derby Vallone. La partita è programmata per sabato 23 maggio alle 20:45. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con pronostici che indicano un possibile equilibrio tra le due squadre.