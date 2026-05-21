OH Leuven-Genk sabato 23 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il Genk, che ha subito una sconfitta interna contro l’Anversa, si prepara a giocare in trasferta contro l’OH Leuven. La squadra deve vincere per mantenere le speranze di qualificazione e attendere risultati favorevoli nel derby Vallone. La partita è programmata per sabato 23 maggio alle 20:45. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con pronostici che indicano un possibile equilibrio tra le due squadre.
L’harakiri interno contro l’Anversa potrebbe costare molto caro al Genk di Hayen, che oggi in casa dell’OH Leuven deve vincere e sperare in buone notizie dal derby Vallone. La squadra di Mazzù si è tirata su nelle ultime 2 partite facendo 4 punti ma rimanendo in ogni caso all’ultimo posto nel girone. Un campionato di tutto rispetto per la squadra che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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