Non mangiatela è pericolosa Scatta il ritiro nei supermercati italiani l’allerta del ministero

Il ministero della salute ha annunciato un ritiro di un lotto di carne congelata distribuita nei supermercati italiani. L’avviso riguarda un prodotto che, a seguito di controlli, è risultato potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori. La comunicazione invita i consumatori a evitare di consumare la carne interessata e a restituirla al punto vendita. La decisione è stata presa in seguito a verifiche che hanno evidenziato possibili rischi legati alla sicurezza alimentare del prodotto.

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Succede tutto così: apri il freezer, prendi quella confezione “di scorta” e ti senti tranquilla. Poi arriva una comunicazione ufficiale e, di colpo, quella stessa carne diventa un dubbio inquietante. Un’avvertenza secca, che mette in allarme chi ha fatto la spesa negli ultimi giorni. Non è un caso isolato e non è nemmeno un semplice “consiglio”: quando scatta un richiamo, significa che qualcosa non torna e che le autorità vogliono fermare qualsiasi rischio prima che sia troppo tardi. Stavolta a far alzare l’attenzione è una dicitura che, letta così, fa venire i brividi. Nell’avviso pubblicato dal Ministero della Salute compare una formula che suona fredda ma pesa come un macigno: “stato microbiologicamente sconosciuto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Allarme nei supermercati, scatta il ritiro del prodotto: l’avviso del MinisteroC’è un dettaglio che, più di altri, riesce a trasformare un gesto quotidiano come fare la spesa in un campanello d’allarme. Ritiro clamoroso dai supermercati italiani, proprio quel cioccolato lì. L’allerta del ministero: “Non mangiatelo”Nel vasto labirinto della grande distribuzione, dove la fiducia tra consumatore e produttore rappresenta il pilastro fondamentale di ogni acquisto,...