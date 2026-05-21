NASA | piano per la base lunare l’obiettivo è il Polo Sud

La NASA ha annunciato un piano per stabilire una base sulla Luna, con l’obiettivo di costruirla nel Polo Sud. Sono state sollevate domande su come il ghiaccio presente in quella zona verrà convertito in carburante. Inoltre, si cercano aziende private che si occuperanno della gestione dei moduli abitativi sulla superficie lunare. Il progetto prevede vari passaggi tecnici e collaborazioni con enti del settore privato, senza ancora dettagli specifici sui partner coinvolti.

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? Domande chiave Come verrà trasformato il ghiaccio del Polo Sud in carburante?. Quali aziende private gestiranno i moduli abitativi sulla Luna?. Perché la base lunare è indispensabile per raggiungere Marte?. Chi guiderà la nuova economia spaziale dopo l'annuncio della NASA?.? In Breve Conferenza a Washington il 26 maggio con i vertici Lori Glaze e Carlos García-Galán.. Presenza di ghiaccio d'acqua nei crateri in ombra del Polo Sud lunare.. Collaborazione con partner privati per moduli abitativi e gestione servizi logistici.. Test tecnologici lunari come banco di prova per future missioni verso Marte.. La NASA ha fissato per martedì 26 maggio alle ore 14:00 EDT una conferenza stampa decisiva presso il proprio quartier generale di Washington per illustrare la roadmap della Moon Base. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASA: piano per la base lunare, l’obiettivo è il Polo Sud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NASA outlines plan to build permanent base on the moon Sullo stesso argomento È partita la missione Artemis II della Nasa verso l’orbita lunareIl razzo Space launch system (Sls), con la capsula Orion, è partito poco prima del tramonto dal Kennedy space center di Cape Canaveral con un... L’Italia costruirà la prima base lunare: Torino produce i moduli abitativiIl conto alla rovescia per il lancio di Artemis II è partito da Cape Canaveral, con quattro astronauti pronti a raggiungere l’orbita cislunare. NASA fornirà un aggiornamento sulla strategia per la base lunare, le missioni reddit NASA, una diretta streaming per annunciare le novità sulla base lunareCon un nuovo passo decisivo nell’esplorazione spaziale, la NASA ha annunciato una conferenza stampa prevista per martedì 26 maggio, durante la quale verranno presentati in ... ilmessaggero.it Blue Origin porterà il rover VIPER al polo sud lunareLa NASA ha scelto Blue Origin per trasportare il rover VIPER al polo sud lunare entro il 2027, alla ricerca di ghiaccio d'acqua. La NASA ha scelto Blue Origin per trasportare il rover VIPER al polo ... punto-informatico.it