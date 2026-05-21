Montefoscolibrì

Il 23 e 24 maggio si terrà a Montefoscoli la terza edizione di “Montefoscolibrì”, una rassegna dedicata ai libri promossa dal Museo della Civiltà Contadina. L’evento si svolgerà nel borgo e si rivolge a lettori di ogni età, famiglie e appassionati di letteratura. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, prevede incontri con autori, presentazioni di libri e attività culturali legate al mondo della lettura. Organizzata dal museo locale, l’evento rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario culturale della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il 23 e 24 maggio prossimi Montefoscoli ospiterà la terza edizione di “”, la rassegna del libro promossa dal Museo della Civiltà Contadina, appuntamento ormai atteso da appassionati di lettura, famiglie e curiosi di tutte le età arrivato alla sua terza edizione.La manifestazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video