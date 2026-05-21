Montefoscolibrì
Il 23 e 24 maggio si terrà a Montefoscoli la terza edizione di “Montefoscolibrì”, una rassegna dedicata ai libri promossa dal Museo della Civiltà Contadina. L’evento si svolgerà nel borgo e si rivolge a lettori di ogni età, famiglie e appassionati di letteratura. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, prevede incontri con autori, presentazioni di libri e attività culturali legate al mondo della lettura. Organizzata dal museo locale, l’evento rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario culturale della zona.
Il 23 e 24 maggio prossimi Montefoscoli ospiterà la terza edizione di “”, la rassegna del libro promossa dal Museo della Civiltà Contadina, appuntamento ormai atteso da appassionati di lettura, famiglie e curiosi di tutte le età arrivato alla sua terza edizione.La manifestazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it