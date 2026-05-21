Per il prossimo anno scolastico, sono stati pubblicati i prospetti sugli organici e i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti. Diversi Uffici Scolastici regionali hanno diffuso le informazioni aggiornate, fornendo dettagli sui posti assegnati e le disponibilità nelle varie province. Questi dati rappresentano il primo passo ufficiale per le operazioni di mobilità che si svolgeranno nei prossimi mesi. La pubblicazione riguarda le diverse classi di insegnanti e le relative sedi di trasferimento.

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. L'articolo Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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