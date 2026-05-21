Milan esclusiva Corriere | cena segreta tra Allegri e il Napoli Spunta l’offerta Il tecnico …

Da pianetamilan.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si sono incontrati in segreto un allenatore del Milan e il direttore sportivo del Napoli. L'incontro si è svolto lontano da occhi indiscreti e si è concluso con una cena. Nei giorni successivi sono emerse voci riguardo a un'offerta rivolta al tecnico, senza conferme ufficiali. La notizia è stata diffusa dal Corriere, che ha riferito di uno scambio tra le parti e della possibilità di un cambiamento nelle prossime settimane. Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata resa disponibile.

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In mattinata vi abbiamo parlato del valzer delle panchine in Serie A, pronto a decollare lunedì quando Antonio Conte dovrebbe formalizzare il suo addio al Napoli. Per sostituire il tecnico salentino, il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha pensato in prima battuta a Maurizio Sarri. Quest'ultimo, però, sembra ormai diretto verso l'Atalanta, forte di un'offerta triennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione e del nuovo corso targato Cristiano Giuntoli. Per il club campano, dunque, si scalda improvvisamente la pista che porta a Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Il 'Corriere della Sera', in esclusiva, ha infatti rivelato un clamoroso retroscena: Allegri è stato a cena nei giorni scorsi con Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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