Milan esclusiva Corriere | cena segreta tra Allegri e il Napoli Spunta l’offerta Il tecnico …

Nella notte si sono incontrati in segreto un allenatore del Milan e il direttore sportivo del Napoli. L'incontro si è svolto lontano da occhi indiscreti e si è concluso con una cena. Nei giorni successivi sono emerse voci riguardo a un'offerta rivolta al tecnico, senza conferme ufficiali. La notizia è stata diffusa dal Corriere, che ha riferito di uno scambio tra le parti e della possibilità di un cambiamento nelle prossime settimane. Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata resa disponibile.

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