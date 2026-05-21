Il regista noto per film d’azione di grande successo ha deciso di affrontare una vicenda reale legata a un incidente tra piloti militari statunitensi e forze iraniane. Il film, che si basa su fatti verificatisi nel passato recente, racconta le dinamiche di un episodio che ha coinvolto due piloti abbattuti durante una missione in Medio Oriente. La narrazione si concentra sugli eventi e sulle conseguenze di questa situazione, portando sul grande schermo un episodio di tensione internazionale.

Il regista di Armageddon e Transformers si tuffa nell'attualità con un dramma bellico ad alta tensione ispirato a una storia vera. Michael Bay affronterà l'attualità del conflitto con l'Iran nel suo nuovo film. Il regista, non nuovo al tema bellico avendo diretto nel 2016 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, collaborerà con la Universal Pictures per dirigere un film sui due piloti salvati dall'Iran durante l'Operazione Epic Fury di quest'anno, come confermato da Variety. L'Operazione Epic Fury è un'azione militare contro l'Iran approvata dal Presidente Trump che ha avuto inizio nel febbraio 2026. Ad aprile, è stata messa in piedi una missione di salvataggio per recuperare due piloti di un F-15E Strike Eagle dell'aeronautica statunitense abbattuto a Bengasi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael Bay porta al cinema il clamoroso caso dei piloti USA abbattuti in Iran

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Michael Bay porta al cinema il clamoroso caso dei piloti USA abbattuti in IranIl regista di Armageddon e Transformers si tuffa nell'attualità con un dramma bellico ad alta tensione ispirato a una storia vera. movieplayer.it