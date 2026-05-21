Meteo | Previsioni per venerdì 22 maggio

Per venerdì 22 maggio sono previste condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso durante tutto il giorno, senza piogge previste. La temperatura massima sarà di 28°C, mentre quella minima si aggirerà intorno ai 15°C. Lo zero termico si posizionerà a circa 3707 metri di altezza. Le condizioni climatiche saranno stabili, con poche variazioni nel corso della giornata.

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3707m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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METEO | previsioni di venerdì 22 maggio 2026

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