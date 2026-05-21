Le previsioni meteo segnalano un’ondata di freddo con temperature minime che si attestano intorno ai +3°C e venti di Maestrale che soffiano forte. Questi elementi atmosferici rappresentano un rischio per i raccolti agricoli, specialmente durante le micro-gelate notturne. I venti persistenti possono sollevare oggetti leggeri o deboli in giardino, aumentando il rischio di danneggiamenti. È importante adottare misure di protezione per evitare danni a piante e attrezzature esposte all’aria aperta.

? Punti chiave Come proteggere i raccolti delicati dalle micro-gelate notturne?. Quali oggetti in giardino rischiano di volare via con il Maestrale?. Dove si concentreranno le temperature più basse nelle prossime ore?. Quando arriverà l'alta pressione africana per stabilizzare il meteo?.? In Breve Minime a L'Aquila e Norcia a +6°C con rischio micro-gelate per i raccolti.. Proteggere piante in vaso e orti con teli non tessuti o strutture riparate.. Fissare ombrelloni e mobili da giardino per raffiche di Maestrale nei bacini del Sud.. Temperature tra +12°C e +17°C tra Venezia, Bari e Lampedusa per instabilità residua.. Le temperature minime di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, toccano i +3°C a Cascia mentre il Maestrale rinforza la sua corsa sulle regioni meridionali e sui bacini del Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, gelo e Maestrale: allerta per i raccolti con minimi a +3°C

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