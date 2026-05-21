Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per venerdì 22 e sabato 23 maggio, le previsioni meteo sono state diffuse dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 maggio. Le informazioni indicano le condizioni del tempo previste per quei giorni, senza ulteriori dettagli sulle temperature o eventuali fenomeni specifici. La comunicazione riguarda le previsioni ufficiali, disponibili sul sito della protezione civile regionale. Non sono state menzionate variazioni o eventi atmosferici particolari oltre le date indicate.

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Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 22 e sabato 23 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “l'alta pressione è in rimonta sul Mediterraneo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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