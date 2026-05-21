Messico-Ghana Amichevole di preparazione 23-05-2026 ore 04 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio si è giocata un’amichevole tra Messico e Ghana, entrambe in preparazione per i mondiali. La partita si è svolta alle 4 del mattino ora locale. Le formazioni sono state schierate con diversi giocatori, ma i dettagli di marcature e risultati non sono ancora stati resi pubblici. La sfida è stata una delle prime di una serie di incontri preparatori.