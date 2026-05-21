Messico-Ghana Amichevole di preparazione 23-05-2026 ore 04 | 00 | formazioni quote pronostici
Nella notte tra il 23 e il 24 maggio si è giocata un’amichevole tra Messico e Ghana, entrambe in preparazione per i mondiali. La partita si è svolta alle 4 del mattino ora locale. Le formazioni sono state schierate con diversi giocatori, ma i dettagli di marcature e risultati non sono ancora stati resi pubblici. La sfida è stata una delle prime di una serie di incontri preparatori.
Le squadre che partecipano ai mondiali cominciano il ciclo di amichevoli di preparazione e fra queste ci sono anche Messico e Ghana. E’ però un po’ presto ed infatti ci sono delle precisazioni da fare. La nazionale africana non potrà schierare la sua formazione migliore, con il neo-allenatore Carlos Queiroz che per formare la lista dei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Mexico vs Ghana I FIFA International Friendly 2026 Match Preview Prediction
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