Oggi a Niscemi, un rappresentante del governo ha affermato che le azioni intraprese dal 1997 hanno portato a un cambiamento significativo. Ha aggiunto che le risorse destinate alle iniziative in corso vengono messe a disposizione in tempi relativamente rapidi. La visita si è concentrata sulla presentazione di interventi e progetti attualmente in fase di avvio, con l’obiettivo di evidenziare i progressi rispetto al passato. Nessun dettaglio su programmi specifici o dati numerici è stato fornito durante l’intervento.

"Quello che siamo qui per dirvi oggi è che siamo, con tempi che sono abbastanza veloci, pronti a mettere a terra le risorse. Domani abbiamo un altro Consiglio dei ministri e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in consiglio comunale a Niscemi a quattro mesi dalla frana che ha devastato la zona. "Stiamo facendo la differenza rispetto al 1997 quando gli interventi non vennero programmati e ancora oggi addirittura stiamo pagando gli indennizzi", ha detto la premier, che prima di lasciare il comune nisseno ha incontrato nel consiglio comunale una delegazione di sfollati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni a Niscemi: "Stiamo facendo la differenza rispetto al 1997"

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