Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Per l’esame di maturità del 2026, in caso di assenza dei commissari esterni, saranno utilizzati modelli MAD per le sostituzioni. La possibilità di presentare domanda sarà riservata ai docenti interessati a coprire i posti vacanti. La procedura si applica quando i Presidenti o i commissari non sono presenti in sede d’esame. Le modalità di presentazione e i requisiti richiesti sono stati definiti per garantire il regolare svolgimento della prova. La normativa riguarda le eventuali assenze dei membri esterni durante le sessioni di maturità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). x.com Esame di Maturità 2026, il calendario con tutte le date importanti: dalle scadenze di maggio al colloquio oraleL'Esame di Maturità 2026 entra nel vivo: con la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha delineato il percorso definitivo che por ... orizzontescuola.it Maturità 2026, MIM pubblica il nuovo modello di diploma digitale: introdotto anche il Supplemento EuropassTra le novità della Maturità 2026, che comincerà con la prima prova d'italiano il prossimo giovedì 18 giugno, ce ne è una che riguarda il nuovo modello di diploma che diventa digitale. In altre parole ... fanpage.it