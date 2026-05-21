le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine riportano un video in cui si vede un gruppo di attivisti della Global Sumud Flotilla incontrarsi con il ministro israeliano Ben Gvir. La scena mostra l'incontro tra i manifestanti e il rappresentante del governo, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti della conversazione. La registrazione è stata diffusa sui canali ufficiali, generando reazioni di vario tipo sui social media e tra gli osservatori internazionali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito all'incontro.

Il video degli attivisti della Global Sumud Flotilla con il ministro israeliano Ben Gvir, l'incontro fra Meloni e Modi, e quello fra Putin e Xi Jinping Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del video diffuso dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir in cui cammina con atteggiamento ostile fra gli attivisti della Global Sumud Flotilla legati e tenuti faccia a terra nel porto di Ashdod, in Israele, dopo l’arresto avvenuto in acque internazionali; il video ha provocato la reazione indignata del presidente della Repubblica Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che ha definito inaccettabili le immagini del video, mentre il ministro degli Esteri Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano per protestare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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