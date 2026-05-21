Nel 2026, le piastre per capelli continuano a essere tra gli strumenti più utilizzati per lo styling quotidiano. La scelta può sembrare semplice, ma sul mercato ci sono molte opzioni diverse con caratteristiche e prezzi variabili. La guida di GQ Italia si propone di aiutare a individuare i modelli più adatti alle esigenze di ogni persona, analizzando le caratteristiche tecniche e le funzionalità più rilevanti. Tutti i prodotti presentati vengono selezionati indipendentemente dagli editori, che possono ricevere una commissione in caso di acquisto tramite i link forniti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La piastra per capelli non è più quell’oggetto degli Anni '80 che ricorda un ferro da stiro, utile solo a ottenere un liscio orribilmente crespo e un odore di bruciato come contorno. Oggi una buona piastra può lisciare, lucidare, creare onde, sistemare una frangia, dare direzione a un ciuffo, rifinire uno sleek back o addirittura rendere più controllata una barba lunga. Il tutto senza rovinare minimamente le fibre. Il punto però è capire quale strumento ha senso per la tua texture di partenza, considerando anche il risultato che vuoi ottenere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le migliori piastre per capelli del 2026, la guida di GQ per trovare esattamente quella che fa per te

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