Le due sorelle falciate la fuga e la drammatica telefonata ai genitori | arrestato 38enne Positivo a cocaina e alcol test

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver coinvolto due sorelle di 70 e 75 anni in un incidente stradale a Milano. La vettura, una Smart For Two, si è schiantata a forte velocità contro le donne che attraversavano sulle strisce pedonali in un incrocio con via Deruta. Dopo l’impatto, l’uomo ha tentato di scappare, ma è stato fermato poco dopo. Durante i controlli, è risultato positivo a cocaina e alcol nel test. Le due sorelle sono state trasportate in ospedale.

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Milano, 21 maggio 2026 –  La Smart For Two che arriva a forte velocità. Le due sorelle di 70 e 75 anni travolte al centro della carreggiata, sull'attraversamento pedonale all'incrocio con via Deruta. Una, la minore, viene scaraventata sulla destra e resta a terra: è tuttora ricoverata al Niguarda per i traumi riportati. L'altra, la settantacinquenne, viene caricata sul parabrezza e sbalzata a 25 metri di distanza dal punto d'impatto: morirà al San Raffaele 47 minuti dopo l'incidente. La fuga e la chiamata ai genitori. L'autista, il trentottenne G.P., residente in un Comune dell'hinterland, non si ferma a soccorrerle e scappa in macchina; mezz'ora dopo, avviserà i genitori, che a loro volta chiameranno la polizia locale per farlo costituire in via Ornato a Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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