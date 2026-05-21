Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver coinvolto due sorelle di 70 e 75 anni in un incidente stradale a Milano. La vettura, una Smart For Two, si è schiantata a forte velocità contro le donne che attraversavano sulle strisce pedonali in un incrocio con via Deruta. Dopo l’impatto, l’uomo ha tentato di scappare, ma è stato fermato poco dopo. Durante i controlli, è risultato positivo a cocaina e alcol nel test. Le due sorelle sono state trasportate in ospedale.

Milano, 21 maggio 2026 – La Smart For Two che arriva a forte velocità. Le due sorelle di 70 e 75 anni travolte al centro della carreggiata, sull'attraversamento pedonale all'incrocio con via Deruta. Una, la minore, viene scaraventata sulla destra e resta a terra: è tuttora ricoverata al Niguarda per i traumi riportati. L'altra, la settantacinquenne, viene caricata sul parabrezza e sbalzata a 25 metri di distanza dal punto d'impatto: morirà al San Raffaele 47 minuti dopo l'incidente. La fuga e la chiamata ai genitori. L'autista, il trentottenne G.P., residente in un Comune dell'hinterland, non si ferma a soccorrerle e scappa in macchina; mezz'ora dopo, avviserà i genitori, che a loro volta chiameranno la polizia locale per farlo costituire in via Ornato a Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le due sorelle falciate, la fuga e la drammatica telefonata ai genitori: arrestato 38enne. Positivo a cocaina e alcol test

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Incidente a Corso Garibaldi, investe ed uccide due donne: positivo all'alcol test, arrestato 34enneProseguono le indagini sul gravissimo incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, domenica 22 marzo, intorno alle ore 19:15, in Corso...

Napoli, due donne travolte e uccise da un'auto: arrestato 34enne positivo ad alcol testAGI - L'uomo napoletano di 34 anni alla guida della Mercedes che ieri notte in corso Garibaldi a Napoli, all'altezza di porta Nolana, ha investito e...

Milano, ubriaco investe due anziane sorelle: una è morta, l’altra è in gravi condizioni. Arrestato un 39enneMILANO (ITALPRESS) – Investimento mortale nella notte in via Carnia a Milano, dove due sorelle classe 1951 e 1956, sono state falciate da parte di autovettura, che subito dopo è fuggita. La donna del ... italpress.com

Morta una delle sorelle investite da un'auto a Milano, grave l'altra: conducente positivo a droga e alcolL'automobilista che ha investito le sorelle sulle strisce pedonali a Milano è un 38enne italiano: è stato arrestato ed è accusato di omicidio stradale ... virgilio.it