La Primavera Un premio ai campioni di domani Costabile e Kulla fra i migliori

Da sport.quotidiano.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra Primavera del Sassuolo conclude una stagione complessa, iniziata con la vittoria della Supercoppa e terminata con la conquista della salvezza. Dopo mesi difficili, il club ha ottenuto riconoscimenti individuali per alcuni dei suoi giovani talenti, tra cui i giocatori Costabile e Kulla, considerati tra i migliori del settore giovanile. La stagione, quindi, si può definire positiva anche grazie a questi risultati, che arrivano al termine di un percorso caratterizzato da sfide e obiettivi raggiunti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alla fine di una stagione tribolata ma andata comunque a buon fine, cominciata con la conquista della Supercoppa e finita con la salvezza, la Primavera del Sassuolo passa comunque all’incasso. E registrato con la soddisfazione del caso, domenica sera, il debutto in serie A di Chrisian Frangella, centrocampista classe 2006, lunedì ha visto premiati altri due giocatori della squadra di Emiliano Bigica. L’occasione è stata la cerimonia di consegna, svoltasi allo Sportitatlia Village di Carate Brianza, dei ‘Primavera Best Awards 2026’, i premi assegnati a fine stagione da Sportitalia. Ebbene, sono due i ragazzi dell’Under 20 neroverde che hanno ricevuto un riconoscimento per quanto fatto durante questa annata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la primavera un premio ai campioni di domani costabile e kulla fra i migliori
© Sport.quotidiano.net - La Primavera. Un premio ai campioni di domani Costabile e Kulla fra i migliori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 1-2 (7? Torre, 14? Kulla, 27? Kulla): il Sassuolo completa la rimonta ancora con Kulla

LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 2-2 (7? Torre, 14? Kulla, 27? Kulla, 42? Gorica): inizia il secondo tempo45' – Inizia il secondo tempo con un cambio per il Sassuolo: Barani entra al posto di Costabile.

la primavera un premioLa Primavera. Un premio ai campioni di domani Costabile e Kulla fra i miglioriAlla fine di una stagione tribolata ma andata comunque a buon fine, cominciata con la conquista della Supercoppa e finita con la salvezza, la Primavera del Sassuolo passa comunque all’incasso. E regis ... sport.quotidiano.net

la primavera un premioMaddaloni, torna il Premio La Primavera delle Donne: storie di coraggio e impegno civile nella II edizioneUn pomeriggio per dire grazie. Per raccontare, ancora una volta, storie silenziose che diventano esempi per tutti. È questo lo spirito della II Edizione del Premio La Primavera delle Donne, in progr ... casertaweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web