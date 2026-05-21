la primavera un premio ai campioni di domani costabile e kulla fra i migliori

La squadra Primavera del Sassuolo conclude una stagione complessa, iniziata con la vittoria della Supercoppa e terminata con la conquista della salvezza. Dopo mesi difficili, il club ha ottenuto riconoscimenti individuali per alcuni dei suoi giovani talenti, tra cui i giocatori Costabile e Kulla, considerati tra i migliori del settore giovanile. La stagione, quindi, si può definire positiva anche grazie a questi risultati, che arrivano al termine di un percorso caratterizzato da sfide e obiettivi raggiunti.

Alla fine di una stagione tribolata ma andata comunque a buon fine, cominciata con la conquista della Supercoppa e finita con la salvezza, la Primavera del Sassuolo passa comunque all’incasso. E registrato con la soddisfazione del caso, domenica sera, il debutto in serie A di Chrisian Frangella, centrocampista classe 2006, lunedì ha visto premiati altri due giocatori della squadra di Emiliano Bigica. L’occasione è stata la cerimonia di consegna, svoltasi allo Sportitatlia Village di Carate Brianza, dei ‘Primavera Best Awards 2026’, i premi assegnati a fine stagione da Sportitalia. Ebbene, sono due i ragazzi dell’Under 20 neroverde che hanno ricevuto un riconoscimento per quanto fatto durante questa annata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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