JAXA testa il motore a Mach 5 | voli ipersonici in due ore?

Un team di ricercatori ha avviato test su un motore che potrebbe raggiungere velocità ipersoniche, pari a Mach 5, con voli che durerebbero circa due ore. Durante le prove, si studiano le condizioni di resistenza dei materiali impiegati, che devono sopportare temperature fino a 1000 gradi, e le tecnologie adottate per proteggere l’elettronica di bordo dal calore estremo. Le sperimentazioni si svolgono in un ambiente controllato, focalizzandosi sulle prestazioni del motore e sulle soluzioni di raffreddamento.

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? Punti chiave Come faranno i materiali a resistere a 1000 gradi durante il volo?. Quali tecnologie proteggeranno l'elettronica di bordo dal calore estremo?. Come cambierà la logistica globale con voli intercontinentali così rapidi?. Cosa succederà quando questa tecnologia passerà dai test al cielo?.? In Breve Test condotti presso il Centro Spaziale di Kakuda nella prefettura di Miyagi.. Superamento critico delle temperature esterne prossime ai 1000 gradi Celsius.. Protezione efficace dei sistemi elettronici di bordo durante le simulazioni termiche.. Potenziale rivoluzione logistica per i flussi commerciali tra Asia e America.. Il Centro Spaziale di Kakuda, nella prefettura di Miyagi, ha ospitato i test decisivi per un nuovo motore ramjet capace di raggiungere la velocità di Mach 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - JAXA testa il motore a Mach 5: voli ipersonici in due ore? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Mach & Mach Ballerina ‘Crystal Studs’: stile punk e comfort Leggi anche: Mach & Mach ‘Le Cadeau’: Eleganza Suede e Tacco Spillo Da Tokyo a New York in due ore: il Giappone testa un motore ramjet a Mach 5Anche l'Agenzia spaziale giapponese sta dimostrando un grande interesse verso la possibilità di implementare motori ipersonici di nuova generazione in grado di abbattere le tempistiche di volo interco ... hdblog.it Voli USA-Giappone in due ore? Il Giappone ha testato il motore Mach 5Il Giappone testa con successo un motore ramjet ipersonico, passo avanti nei voli Mach 5; previsti futuri test di volo con prototipi. tech.everyeye.it