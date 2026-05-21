Le forze militari iraniane hanno ripreso parte della produzione di droni durante le sei settimane di cessate il fuoco iniziata ad aprile. La ripresa è avvenuta in tempi più rapidi rispetto alle aspettative, evidenziando una ripresa consistente di alcune capacità colpite da attacchi precedenti. La notizia è stata confermata da fonti di intelligence che monitorano da vicino le attività militari nella regione. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle quantità o sui modelli di droni prodotti in questa fase.

Iran-Usa, accordo di pace vicino. Trump conferma: siamo alle fasi finali L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle sei settimane di cessate il fuoco in vigore da inizio aprile, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi israelo-americani. A scriverne è la Cnn citando due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana, secondo la quale inoltre l'apparato militare iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. La ricostituzione delle capacità militari, compresa la sostituzione dei siti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Intelligence in allarme per le capacità militari dell'Iran: ripresa più rapida del previsto

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Pentagon WARNS of LARGE SCALE Retaliation if US Strikes Iran

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