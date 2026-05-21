In 274 scalano l' Everest in un solo giorno | è record
Nel corso di un’unica giornata, 274 persone sono riuscite a raggiungere la vetta del Monte Everest, che si trova a 8.849 metri di altezza. È la prima volta che si registra un numero così elevato di scalatori in un solo giorno. Tutti sono partiti dalla base e hanno completato l’ascensione in meno di ventiquattro ore. La salita si è conclusa con successo per tutti i partecipanti, che hanno raggiunto la cima in tempi molto rapidi.
Un numero record di 274 alpinisti ha raggiunto la vetta del Monte Everest, a 8.849 metri di quota. Tempo impiegato: meno di ventiquattro ore per arrivare sulla cima più alta del mondo. La spedizione ha effettuato la salita dal versante meridionale del Nepal, superando il precedente record di 223. 🔗 Leggi su Today.it
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