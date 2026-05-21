In 274 scalano l' Everest in un solo giorno | è record

Nel corso di un’unica giornata, 274 persone sono riuscite a raggiungere la vetta del Monte Everest, che si trova a 8.849 metri di altezza. È la prima volta che si registra un numero così elevato di scalatori in un solo giorno. Tutti sono partiti dalla base e hanno completato l’ascensione in meno di ventiquattro ore. La salita si è conclusa con successo per tutti i partecipanti, che hanno raggiunto la cima in tempi molto rapidi.

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