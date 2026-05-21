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Il quotidiano Il Tempo di giovedì 21 maggio 2026 presenta sulla prima pagina una vignetta di Osho. La notizia centrale riguarda la partnership tra Italia e India, considerata di primo livello. Si evidenzia che Roma rappresenta il punto di ingresso in Europa per le relazioni con New Delhi. Non sono riportati dettagli specifici sui contenuti della vignetta o sui dettagli dell’accordo. La notizia si concentra sulla collaborazione tra i due paesi e sul ruolo di Roma come punto di collegamento.

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 21 maggio 2026. Italia e India partner di primo livello: è Roma la porta in Europa di New Delhi. Ed è pure scoppiata la "Melodi diplomazia". Rinnovata l'amicizia tra Giorgia Meloni e Narendra Modi, con tanto di accordi per 20 miliardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - #iltempodioshø ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video