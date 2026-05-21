I migliori spray solari 2026 per viso e corpo
Con l’arrivo della stagione estiva, l’attenzione si concentra sulla protezione della pelle dai raggi solari. I nuovi spray solari del 2026 offrono soluzioni pratiche e rapide da applicare sia sul viso che sul corpo, eliminando le difficoltà di utilizzo dei prodotti tradizionali. Le formule, leggere e facilmente assorbibili, permettono di rinnovare la protezione durante la giornata senza fatica. Questi prodotti sono disponibili in diverse formulazioni e livelli di protezione, pensati per adattarsi alle varie esigenze di pelle e stile di vita.
Niente più scuse per (ri)applicare i solari durante il giorno grazie alle formule in spray comode e facili da usare per contrastare l'azione dei raggi UV. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Le 8 migliori protezioni solari corpo
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