I Circoli della Musica appuntamento a Palazzo Zacco-Armeni

Domani sera si terrà l'ultimo evento della rassegna “I Circoli della Musica”, organizzata dal Conservatorio “Pollini”. L'appuntamento si svolgerà a Palazzo Zacco-Armeni alle ore 20. La manifestazione coinvolge diversi artisti e musicisti, offrendo un’occasione di ascolto e confronto nel contesto culturale locale. La rassegna, giunta alla sua conclusione, ha visto partecipare numerosi spettatori durante le precedenti serate. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.

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Ultimo appuntamento della rassegna “I Circoli della Musica”, a cura del Conservatorio “Pollini”, in programma domani, venerdì 22 maggio, alle ore 20.30, presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Zacco-Armeni (Prato della Valle, 82), sede del Circolo Unificato dell’Esercito. Il nuovo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “La poesia in Veneto dal 1200 al 1800”, conferenza a Palazzo ZaccoQuesta antologia della poesia di area veneta di sette secoli (XIII-XIX) vuole mettere in luce, oltre ai poeti attivi a Venezia, per i quali non... Uno dei migliori album musicali INFJ mai realizzati. reddit Torna il Festival Suner. Musica diffusa in regione tra rock e sperimentazione. I talenti nei circoli ArciMusica diffusa in Emlia-Romagna, tra sperimentazione, canzone e rock. Suner è un viaggio nel suono attraverso diversi linguaggi espressivi, un festival itinerante negli spazi della musica Arci dall’1 ... ilrestodelcarlino.it