I Circoli della Musica appuntamento a Palazzo Zacco-Armeni
Domani sera si terrà l'ultimo evento della rassegna “I Circoli della Musica”, organizzata dal Conservatorio “Pollini”. L'appuntamento si svolgerà a Palazzo Zacco-Armeni alle ore 20. La manifestazione coinvolge diversi artisti e musicisti, offrendo un’occasione di ascolto e confronto nel contesto culturale locale. La rassegna, giunta alla sua conclusione, ha visto partecipare numerosi spettatori durante le precedenti serate. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.
Ultimo appuntamento della rassegna “I Circoli della Musica”, a cura del Conservatorio “Pollini”, in programma domani, venerdì 22 maggio, alle ore 20.30, presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Zacco-Armeni (Prato della Valle, 82), sede del Circolo Unificato dell’Esercito. Il nuovo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Primo appuntamento di maggio per la rassegna I Circoli della Musica, a cura del Conservatorio Pollini, in programma venerdì 15, alle ore 20.30, presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Zacco-Armeni (in Prato della Valle 82), sede del Circolo Unificat facebook
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