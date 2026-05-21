I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Il fine settimana a Parma e provincia si presenta ricco di appuntamenti. Si va da spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche a incontri dedicati all’economia solidale. Sono in programma anche eventi legati alla cultura pop, con concerti di musica K-pop, e diverse occasioni per scoprire iniziative culturali locali. La programmazione si svolge da venerdì 22 a domenica 24 maggio, offrendo una varietà di opportunità per partecipare a momenti di intrattenimento e approfondimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Teatro, cinema, economia solidale, K-pop e cultura: gli appuntamenti a Parma e provincia da venerdì 22 a domenica 24 maggio. Enzo Iacchetti in ‘Intervista confidenziale’ all'Auditorium PaganiniVenerdì 22 maggio alle 21 Enzo Iacchetti sale sul palco dell’Auditorium Paganini di Parma con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gestione del tempo nello studio professionale: 5 errori che ti rubano ore ogni settimana Una settimana, cinque storie, infinite emozioni! Dal 12 al 17 Maggio, un ricco calendario di presentazioni: Non perderti questi appuntamenti! edizionivulcaniche.it #Libri #Lettura #Eventi #Cultura x.com Perché, dopo un'amnesia parziale, si ricordano eventi lontani in modo così vivido? reddit Teatro Jenco. Cinque eventi da non perdereLa rassegna Camucioli - Fiori del territorio è l’ultimo atto della stagione di questo anno . msn.com Comicon Napoli 2026: programma del 1° maggio e i 5 eventi da non perdereJungle Pass: 250 euro (al momento sold out), il titolo d'ingresso che comprende gli stessi diritti e servizi del normale abbonamento ma con delle aggiunte esclusive per poter vivere la miglior ... movieplayer.it