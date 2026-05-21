GPS 2026 2028 | chiarimenti valutazione dei titoli di differenziazione didattica Pizzigoni Agazzi e Montessori

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo ha pubblicato indicazioni precise riguardo alla valutazione dei titoli necessari per i metodi di differenziazione didattica Pizzigoni, Agazzi e Montessori, in vista delle prossime GPS 20262028. Le linee guida chiariscono come verranno considerati i titoli accademici e professionali legati a queste metodologie nelle procedure di assunzione e valutazione. La comunicazione si rivolge ai candidati e alle scuole interessate, offrendo indicazioni sui criteri adottati per la valutazione dei titoli specifici.

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GPS 202628: l'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo fornisce indicazioni univoche in merito alla valutazione dei titoli relativi ai metodi di differenziazione didattica Pizzigoni, Agazzi e Montessori. L'articolo GPS 20262028: chiarimenti valutazione dei titoli di differenziazione didattica “Pizzigoni”, “Agazzi” e “Montessori”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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