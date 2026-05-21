Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe
Il Giro d'Italia 2026 è iniziato il 8 maggio e si concluderà il 31 maggio, coprendo un percorso complessivo di circa 3459 chilometri suddivisi in 21 tappe. La corsa si svolge in tre settimane e presenta un dislivello totale di circa 49.000 metri. La gara attraversa diverse regioni, con tappe che comprendono sia tratti pianeggianti sia salite impegnative. La partenza è avvenuta nei primi giorni di maggio, con arrivi previsti in diverse località lungo il percorso.
Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno. 🔗 Leggi su Today.it
Giro d'Italia 2026 | The Route
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