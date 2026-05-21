Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2026 è iniziato il 8 maggio e si concluderà il 31 maggio, coprendo un percorso complessivo di circa 3459 chilometri suddivisi in 21 tappe. La corsa si svolge in tre settimane e presenta un dislivello totale di circa 49.000 metri. La gara attraversa diverse regioni, con tappe che comprendono sia tratti pianeggianti sia salite impegnative. La partenza è avvenuta nei primi giorni di maggio, con arrivi previsti in diverse località lungo il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 | The Route Giro d’Italia 2026, la classifica dei traguardi volanti x.com Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: arrivo previsto intorno alle 17 dopo 175 chilometri e quasi 3 ... fanpage.it LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 12 oggi Imperia-Novi Ligure, Segaert vince, Eulalio micidiale rimane in Maglia RosaDiretta live Giro tappa 12 giovedì 21 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Imperia a Novi Ligure: attenzione ai velocisti. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it