Giornale radio del pomeriggio giovedì 21 maggio
Nel giornale radio del pomeriggio di giovedì 21 maggio, vengono riassunte le principali notizie dell’intera giornata. La puntata presenta una sintesi degli eventi più rilevanti, con aggiornamenti su questioni politiche, giudiziarie e di attualità. Viene dato spazio alle ultime notizie provenienti da diverse regioni e settori, senza commenti o analisi, per offrire un quadro chiaro e diretto di quanto accaduto nelle ultime ore. La trasmissione si concentra sui fatti più recenti e ufficiali.
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