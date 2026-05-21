Due gemelli sono nati da padri diversi, confermando il fenomeno della superfecondazione etero-paterna. La gravidanza gemellare coinvolge più feti in utero, come spiegato dalla Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica. La situazione ha attirato l’attenzione per la sua rarità e complessità biologica. Non sono stati forniti dettagli sul metodo o le circostanze specifiche che hanno portato a questa particolare nascita.

La gravidanza gemellare è quella, come suggerisce il nome, nella quale – riprendendo le parole della Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica e Metodologie Biofisiche (SIEOG) – ci sono due o più feti in utero. Se questa è una condizione non comune (anche se in aumento), tanto che le stime parlano di un 1 caso su 80, lo è ancora di più quella di una gravidanza gemellare nella quale i due embrioni non sono frutto dello stesso padre. Quello che può apparire l’esito dell’inventiva di un autore di fantascienza è in realtà un’ eventualità del tutto possibile. È quella condizione che prende il nome di superfecondazione etero-paterna e che al mondo si ha notizia di una ventina di casi documentati. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Gemelli con padri diversi: il fenomeno della superfecondazione etero-paterna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Twins Conceived Days Apart The Rare Science of Superfecundation

Notizie e thread social correlati

Gemelli con padri diversi, raro caso in ColombiaIn Colombia è stato segnalato un caso di gemelli nati da padri diversi, evento che si presenta come una rarità nel campo della genetica.

Temi più discussi: Gemelli con padri diversi: il fenomeno della superfecondazione etero-paterna; L’attrice Buratto diventa Giulia nel film Stella gemella: Il valore dell’amicizia; Gemelli con padri diversi | il fenomeno della superfecondazione etero-paterna.

Pochi casi al mondo, situazione più che curiosa: una gravidanza gemellare (gemelli eterozigoti) con due padri diversi. È accaduto anche in Colombia, dove nel 2018 una donna si è presentata al Laboratorio di Genetica dell'Università Nazionale con una richie x.com

Gemelli con padri diversi: il fenomeno della superfecondazione etero-paternaDue gemelli possono avere padri diversi. Tutto per vie naturali. Parliamo della superfecondazione etero-paterna e delle sue conseguenze. gravidanzaonline.it

In Colombia un test del DNA ha confermato un fenomeno rarissimo: due gemelli nati dalla stessa madre, ma con padri biologici differentiUna richiesta di paternità, un test del DNA e un risultato che ha sorpreso persino gli esperti. In Colombia, il laboratorio di genetica dell’Universidad Nacional de Colombia ha analizzato il caso di ... 105.net