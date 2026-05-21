Furbetti del cartellino condannato un coordinatore e assolta un’infermiera

Nel procedimento giudiziario nato da un’inchiesta dei carabinieri del Nas, sono stati coinvolti dipendenti di un distretto socio sanitario. L’indagine aveva portato alla luce presunte irregolarità nelle timbrature dei cartellini marcatempo e assenze ingiustificate. Al termine del processo, un coordinatore è stato condannato, mentre un’infermiera è stata assolta. La vicenda si è conclusa con queste decisioni, senza che siano stati rese note altre specifiche sui motivi delle rispettive sentenze.

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GAGLIANO DEL CAPO - Si è chiuso con una condanna e un’assoluzione il processo ordinario scaturito dall’inchiesta dei carabinieri del Nas sui cartellini marcatempo timbrati dai colleghi e sulle presunte assenze ingiustificate dal posto di lavoro nel distretto socio sanitario della Asl di Gagliano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furbetti del cartellino tra medici e infermieri, 13 condannatiTempo di lettura: 2 minutiIl tribunale di Napoli Nord ha condannato tredici persone, tra medici, infermieri e tecnici amministrativi, per condotte di... Furbetti del cartellino, 13 condannati tra medici e infermieriCASERTA, 02 APR – Il tribunale di Napoli Nord ha condannato tredici persone, tra medici, infermieri e tecnici amministrativi, per condotte di... Scambi di timbrature, pedinamenti e danni alla sanità, ecco come agivano i 'furbetti del cartellino'. TUTTI I NOMIOperazione dei Nas: emersa una presunta rete di assenteismo con timbrature false, scambi di badge e allontanamenti dal servizio. Danno economico stimato e possibili ripercussioni sulle liste d’attesa ... casertanews.it Furbetti del cartellino all'Asl di Caserta, sospesi in seiQuattro medici e due infermieri si sarebbero allontanati dal posto di lavoro per faccende private pur risultando in servizio ... rainews.it