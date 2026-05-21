Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi giovedì 21 maggio 2026 | tutti i numeri vincenti e le quote

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 21 maggio 2026, sono state pubblicate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, con dettagli sulle quote e le combinazioni che hanno vinto premi. L’estrazione si è svolta questa mattina e i risultati sono disponibili sui canali ufficiali e online. Nessuna informazione aggiuntiva sulle vincite o sui premi assegnati è stata comunicata in questa prima fase.

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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, giovedì 21 maggio 2026, in diretta su Today.it. Secondo appuntamento con la fortuna della settimana, con in palio un jackpot da capogiro. Tra poco, a partire dalle ore 20, seguiremo in tempo reale tutti i concorsi di oggi. 🔗 Leggi su Today.it

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