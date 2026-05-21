Elodie a Cannes seduttiva con fascino retrò
Per la terza volta, l'artista è apparsa sul red carpet di Cannes, attirando l’attenzione dei fotografi con il suo stile. Indossando un look che richiama il fascino retrò, ha sfoggiato un’immagine seduttiva e curata nei dettagli. La cantante ha scelto un abbigliamento che si distingue per eleganza e stile, posando per le fotografie che immortalano il suo passaggio sulla celebre passerella. La sua presenza ha suscitato interesse tra gli spettatori e i media presenti all’evento.
Terza volta sul red carpet della Croisette per Elodie. L’artista pop è un bel vedere per gli obiettivi dei fotografi catturati dal seduttivo fascino retrò della cantante. A risaltare è il caschetto sleek bob con riga laterale realizzato da L’Oreal Paris. Scollo quadrato per l’abito quadrato ed è subito stile anni ‘60 ricercato ed elegante. Make up nude ed eyeliner in evidenza, completano il look. La grande occasione da red carpet è l’anteprima di La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer. L’ abito di Elodie la valorizza col color crema. Il taglio non è troppo aderente e presenta spalline ampie, ma l’elemento distintivo è il tessuto in jacquard di seta, lavorato con un motivo a foglie intrecciate in rilievo su tutta la superficie. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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