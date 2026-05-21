È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

Da tpi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il nuovo numero di The Post Internazionale e da oggi è possibile acquistare la versione digitale. Il magazine contiene articoli su vari temi di attualità, politica e cultura, ed è disponibile online per chi desidera leggerlo in formato digitale. La pubblicazione è immediatamente accessibile attraverso i canali ufficiali e può essere consultata da chiunque abbia interesse a conoscere le ultime notizie e approfondimenti pubblicati.

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È uscito il  nuovo   numero  di   Internazionale.  Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani,  venerdì 22 maggio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Profitti più che raddoppiati, dividendi spettacolari e riacquisti di greggio e azioni, scommettendo sul rialzo dei prezzi. Dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, broker e major petrolifere incassano miliardi. Ecco chi si arricchisce con la guerra all’Iran. 🔗 Leggi su Tpi.it

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