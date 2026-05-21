E’ morto Mauro Bianchi colonna del circolo 29 Martiri di Figline

È deceduto Mauro Bianchi, figura di rilievo nel circolo 29 Martiri di Figline. La notizia è stata annunciata dai membri dell’associazione e ha suscitato commozione tra i presenti. Bianchi era noto per il suo impegno nel settore sportivo e per il ruolo attivo all’interno dell’associazione. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nel pomeriggio di oggi e ha portato alla chiusura delle attività presso il circolo. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia e ai collaboratori di Bianchi.

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Prato, 21 maggio 2026 – Un grave lutto ha colpito il mondo dell’associazionismo pratese e quello dello sport dilettantistico. E’ morto, all’età di 80 anni, Mauro Bianchi. A darne notizia è il Circolo Arci 29 Martiri di Figline, “con i suoi soci, i consiglieri, il presidente e con esso l’Associazione 6 Settembre e la Polisportiva 29 Martiri, che da oggi saranno un po' più soli. Mauro ne è stato dirigente e presidente per lunghi anni. Ma soprattutto è stato l’anima di tante iniziative, volontario della pizzeria per tanti anni e quando l’età non gli permetteva più i faticosi turni in pizzeria si era inventato la squadra dei Cenciaioli del Circolo con la ricetta dei cenci più buoni della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto Mauro Bianchi, colonna del circolo 29 Martiri di Figline ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Al Circolo Fanin di Figline Valdarno il concerto "Dediche e Fantasie" di Samuele Amidei San Mauro: un arbusto vive la memoria dei martiri della mafiaIl 31 marzo, nel cuore di San Mauro Torinese, un arbusto è stato piantato nel cortile dell’Istituto Comprensivo intitolato a Carlo Alberto Dalla...