Dove trovare il migliore pesce fritto in onore di San Zeno

In questa settimana si celebra la festa di San Zeno, patrono di Verona, conosciuto anche come il “santo pescatore”. In occasione di questa ricorrenza, molte attività di ristorazione preparano specialità a base di pesce fritto, che vengono offerte ai clienti come tradizione. Le zone centrali della città e alcuni locali lungo il lungolago sono spesso presi d’assalto da chi desidera gustare piatti di pesce preparati in modo tradizionale. La giornata si svolge con diverse iniziative legate alla figura del santo e alle tradizioni gastronomiche locali.

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Questa settimana si festeggia San Zeno, patrono di Verona: il “santo pescatore”, ed è tradizione mangiare pesce fritto in suo onore.bbiamo cercato il migliore pesce fritto in città per celebrare la tradizione magari con un bianchetto di Soave o Custoza.Trattorie Trattoria ai Piloti (Piazza San. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il SUSHI che in Italia non mangerai mai Dove trovare il migliore pesce fritto in onore di San ZenoTrattoria ai Piloti (Piazza San Zeno, 22): Quale posto migliore per festeggiare il patrono se non nella piazza della sua Basilica? Questo storico ristorante è rinomato per le sue specialità di mare, i ... veronasera.it