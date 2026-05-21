Direzione Futuro incontro e proiezione alla Sala Fronte del Porto

Una riunione pubblica si terrà alla Sala Fronte del Porto, organizzata dalla Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera e dall'Assessorato alla partecipazione del Comune di Padova. L'iniziativa ha l’obiettivo di illustrare le attività svolte dalla Commissione e di presentare le proposte per il futuro. L’appuntamento è rivolto a cittadini, rappresentanti e istituzioni interessate a conoscere meglio il lavoro e le iniziative in corso per le persone con cittadinanza straniera nella città.

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La Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera e l'Assessorato alla partecipazione del Comune di Padova organizzano un incontro pubblico per far conoscere la realtà e il lavoro della stessa Commissione.Appuntamento Alla Sala Fronte del PortoVenerdì 22. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Full MovieThe CEO suddenly falls ill, and Cinderella descends like an angel to rescue him Sullo stesso argomento La programmazione della settimana alla Sala Cinema Civica "Fronte del Porto"Prima settimana di aprile per la sala cinema civica Fronte del Porto, interessata da una importante riapertura partecipata con tante associazioni e... Europa: in Commissione focus sul futuro dei Fondi di coesione. Nella seduta di lunedì 18 maggio è stato audito Paolo Tedeschi della direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di gestione x.com Se Bakura dovesse ricevere Supporto Futuro, in quale direzione vedi Konami orientarsi? (sarà anche compatibile con Dark Necrofear?) reddit Sindacati, incontro urgente con direzione sul futuro Ansaldo GenovaUn incontro urgente con la direzione aziendale di Ansaldo Energia per discutere del futuro dello stabilimento di Genova. E' quanto chiedono le rsu di Fim e Fiom. In queste settimane si rincorrono ... ansa.it L’industria da cui nasce ogni cosa. Il futuro delle filiere: il panel a Italia Direzione NordDal futuro dell’agricoltura alla sicurezza del territorio. Sono alcuni dei temi emersi durante il panel L’industria da cui nasce ogni cosa. Il futuro delle filiere alla XXVII Edizione di Italia ... affaritaliani.it