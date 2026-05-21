Dal 21 maggio 2026 entrerà in vigore una nuova lista di canali per il digitale terrestre, modificando la posizione di alcuni di essi. La revisione riguarda principalmente i canali principali e le loro collocazioni nella numerazione. Verranno introdotti cambiamenti anche nella ricerca dei canali in alta definizione, con possibili disfunzioni legate a conflitti tecnici durante le operazioni di sintonizzazione. La modifica interesserà gli utenti che devono aggiornare le impostazioni dei loro decoder e televisori.

? Punti chiave Quali canali principali cambieranno posizione nella nuova lista?. Come influiranno i conflitti tecnici sulla ricerca dei canali HD?. Perché la nuova numerazione potrebbe confondere l'uso del telecomando?. Cosa accadrà ai canali locali con il nuovo blocco territoriale?.? In Breve Conflitti LCN tecnici su canali 21, 25 e 48 tra versioni standard e HD.. Canali 10 a 19 riservati alle emittenti locali per un blocco territoriale compatto.. Frequenze 75, 76 e 77 ospitano i servizi per la Valle d'Aosta.. Canali 120-170 e 220-270 ospitano brand tematici, shopping e servizi radiofonici.. Il nuovo schema della numerazione LCN per il digitale terrestre entra in vigore questo 21 maggio 2026, ridefinendo la posizione di centinaia di emittenti e introducendo conflitti tecnici tra i canali principali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Digitale Terrestre: ecco la nuova lista canali dal 21 maggio 2026

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