Cristiana Anania sulla rottura con Ernesto Passaro | Avevamo preso casa ma continuare era impossibile

Cristiana Anania ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla fine della relazione con Ernesto Passaro, approfondendo i motivi della rottura. La donna ha spiegato che, nonostante avessero preso in affitto una casa insieme, non era più possibile proseguire la convivenza. La sua scelta di uscire dal programma di intrattenimento televisivo è stata motivata anche da questa decisione personale. La vicenda ha suscitato l’attenzione dei media e dei fan, che seguono da vicino le sue dichiarazioni.

Cristiana Anania torna a parlare della fine della relazione con Ernesto Passaro, la sua scelta a Uomini e Donne. I motivi spiegati dall'ex tronista: "Ero innamorata già durante il programma, ma c'erano troppe divergenze caratteriali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cristiana Anania annuncia la rottura con Ernesto Passaro

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