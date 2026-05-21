A Cascina, una studentessa del Liceo linguistico Pesenti ha ricevuto una borsa di studio intitolata a Valeria Vanni. La ragazza, al terzo anno, ha ottenuto una media di 9 nel biennio nelle tre lingue studiate: spagnolo, inglese e cinese. La premiazione si è svolta recentemente, riconoscendo il suo rendimento scolastico in questi insegnamenti. La borsa di studio è stata assegnata sulla base dei risultati accademici conseguiti nel corso del percorso scolastico.

Marta Perrino, studentessa di terza al Liceo linguistico Pesenti, si è aggiudicata la borsa di studio intitolata a Valeria Vanni con la media di 9 riportata nel biennio nelle tre lingue scelte (spagnolo, inglese e cinese). Valeria era una giovane studentessa del Liceo ‘Pesenti’, che nel gennaio di undici anni fa è scomparsa nel sonno a causa di un problema cardiaco. Da allora i genitori di Valeria, Luca Vanni e Michela Norci, hanno voluto riconoscere un piccolo premio in denaro allo studente o studentessa del liceo linguistico (l’indirizzo che frequentava la loro figlia) dell’Istituto con la miglior media nelle discipline linguistiche riportata nel biennio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, borsa di studio "Valeria Vanni" a Marta Perrino

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