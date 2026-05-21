Dopo aver ricevuto il Toson d'Oro del Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, presieduto da Stefano Bozzetti, il portiere ha commentato la partecipazione dell'Italia ai Mondiali, affermando che la mancata qualificazione non rappresenta una sorpresa. Ha inoltre osservato che le altre nazionali sono cresciute anche dal punto di vista tattico. Le sue parole sono state riportate durante la cerimonia di premiazione.

Le parole di Gianluigi Buffon dopo aver ricevuto il Toson d'Oro del Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta presieduto da Stefano Bozzetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Buffon: "Il Mondiale senza Italia non è una sorpresa, le altre cresciute anche tatticamente"

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