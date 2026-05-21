Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 21 maggio 2026

Da casertanews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio 2026 a Caserta si sono verificati diversi eventi di rilievo. Tra questi, la famiglia di un 17enne di Maddaloni ha chiesto la riapertura delle indagini sulla morte del ragazzo. Nella stessa giornata si è verificato un incidente in autostrada, con un operaio di 42 anni deceduto nel tratto dell’A1. Inoltre, la questione relativa al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Castel Volturno ha visto un esposto presentato alla Commissione Europea e la scoperta di scritte anti-Stato sui muri della struttura.

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Il giallo della morte del 17enne di Maddaloni con i familiari che chiedono di riaprire le indagini; il dramma in A1 dove ha perso la vita un operaio di 42 anni; la questione del Cpr a Castel Volturno tra esposto alla Commissione Europea e scritte anti-Stato. Queste le breaking news del 21 maggio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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